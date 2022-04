Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca nu a plagiat in teza de doctorat, insa a subliniat ca are „onoarea si demnitatea” sa ia o decizie privind demisia de la sefia partidului si a Guvernului, dupa ce institutiile abilitate vor prezenta concluziile pe acest subiect.La finalul Congresului…

Proaspat ales in fucția de președinete al PNL, Nicolae Ciuca a vorbit și despre acuzațiile de plagiat ce i se aduc, precizand ca va lua o decizie cu privire la demisie in momentul in care autoritațile se vor pronunța.

- Proaspat ales președinte al PNL, Nicolae Ciuca evita sa spuna deocamdata daca va fi candidatul PNL la viitoarele alegeri prezidențiale și susține ca va lua o decizie „in conformitate cu principiile mele de onoare și demnitate” daca se va dovedi ca a plagiat lucrarea de doctorat. „Nu eu imi exprim aceasta…

Fostul premier liberal Ludovic Orban acuza o campanie de mușamalizare a scandalului de plagiat in care este implicat actual șef al Guvernului, generalul (r) Nicolae Ciuca.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca tema acuzatiilor de plagiat la adresa premierului Nicolae Ciuca este "o interventie subversiva la securitatea statului roman", in conditiile in care suntem intr-o criza energetica majora, iar Europa "vuieste de sutele de mii de soldati care stau la granita…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) face precizari vizavi de acuzațiile de plagiat aduse premierului Nicolae Ciuca. „Constatam, nu cu surprindere, ca in aceasta perioada de profunde incercari, cand coerența și stabilitatea ar trebui sa fie cuvintele de ordine, sadirea discordiei, scandalul…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a transmis un mesaj de sustinere a premierului Nicolae Ciuca, acuza de plagiat in lucrarea de doctorat. CCIR argumenteaza ca seful Executivului trebuie judecat pe baza actiunilor si rezultatelor obtinute in functia publica pe care o detine si nu pentru…

- Teza de doctorat a lui Nicolae Ciuca ar contine plagiat in cel putin 42 din cele 147 de pagini, iar o parte din textul plagiat ar proveni din alte doua teze de doctorat, una dintre ele coordonata de indrumatorul premierului, anunta jurnaliștii PressOne.