Premierul propus și liderul echipei de negociere a PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata seara, ca cele trei partide – PNL, PSD și UDMR au convenit in proporție de 99,99% programul de guvernare și acordul politic. “Am finalizat programul de guvernare, acordul politic, partea de conținut cu premier PSD și PNL, maine (duminica – n.r.) […] The post Nicolae Ciuca, despre negocierile cu PSD și UDMR: “99,99% ne-am ințeles” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .