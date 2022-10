Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat luni, in calitate de for decizional, legile justiției - proiectul de lege privind organizarea judiciara, proiectul legislativ privind Statutul judecatorilor si procurorilor si proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Premierul Nicolae Ciuca a aratat…

- Proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptat cu 86 de voturi „pentru”, 36 „impotriva” si trei abtineri. Proiectul de lege privind organizarea judiciara a fost adoptat cu 85 de voturi „pentru”, 37 „impotriva” si o singura abtinere, iar proiectul de lege privind statutul…

- Deputatul USR Stelian Ion le solicita liderilor coalitiei sa suspende dezbaterea in Parlament a legilor justitiei pana in decembrie, cand va fi publicat avizul Comisiei de la Venetia. „Comisia de la Venetia urmeaza sa prezinte o opinie pe legile justitiei in luna decembrie, potrivit calendarului oficial…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș prezent la ședința Comisiei speciale parlamentare pentru legile justiției. „Am participat la prima ședința a Comisiei speciale parlamentare pentru legile justiției. In cadrul ședinței, pe agenda de lucru s-au aflat trei proiecte de lege importante din domeniul justiției:…

- Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a avizat joi favorabil, cu observații, proiectul de Lege privind statutul judecatorilor si procurorilor, proiectul de Lege privind organizarea judiciara si proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu observații Hotararea…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, pachetul de legi ale justitiei. Astfel, Guvernul a aprobat Proiectul de Lege privind statutul judecatorilor si procurorilor, Proiectul de Lege privind organizarea judiciara și Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. Inainte de ședința…

- Guvernul va dezbate si aproba, miercuri, pachetul de legi ale Justitiei, iar Catalin Predoiu, ministrul Justiției, a spus azi la Palatul Victoria ca sunt fundamentale pentru cariera judecatorilor si procurorilor, functionalitatea instantelor si a parchetelor, iar daca aceste proiecte vor vedea lumina…

- Noile proiecte ale legilor justitiei, trimise saptamana trecuta de Ministerul Justitiei pentru avizare la Consiliul Superior al Magistraturii, au fost criticate de o parte a magistratilor. Ministerul da asigurari ca proiectele legilor justitiei vor asigura independenta domeniului si eficienta functionarii…