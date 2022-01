Studiu economic pentru Romania, prezentat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), arata angajamentul ferm al tarii noastre in ceea ce priveste aderarea la organizatie, a declarat vineri primul ministru Nicolae Ciuca. Acesta a prezentat și o serie de masuri pe care Guvernul ar urma sa le ia, in perioada urmatoare, in vederea aderarii. Conform premierului, studiul prezinta o radiografie multidimensionala a realitatilor socio-economice ale Romaniei si ofera factorilor de decizie o serie de recomandari extrem de utile Prima parte este dedicata perspectivelor politice cheie,…