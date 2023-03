Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul din Marea Neagra cand doua avioane rusești au urmarit și lovit o drona americana este unul „grav și regretabil” a declarat președintele Klaus Iohannis, intrebat in timpul unei conferințe de presa susținuta miercuri in Bulgaria. Șeful statului nu a comentat insa informația oferita de un inalt…

- Un incident implicand o drona de tip Reaper de fabricatie americana a avut loc in spatiul international din Marea Neagra. Comandamentul European al SUA a indicat intr-un comunicat ca doua avioane rusesti de tipul Su-27 au efectuat o interceptare nesigura si neprofesionista a unui avion fara pilot MQ-9…

- Un incident implicand o drona de tip Reaper de fabricatie americana a avut loc in spatiul international din Marea Neagra. Comandamentul European al SUA a indicat intr-un comunicat ca doua avioane rusesti de tipul Su-27 au efectuat o interceptare nesigura si neprofesionista a unui avion fara pilot MQ-9…

- Kremlinul susține ca luptatorii ruși „nu au intrat in contact cu drona americana” și „nu au folosit arme aeropurtate”, scrie Kommersant , care preia un comunicat al Ministerului Apararii de la Moscova. O drona americana „a incalcat regimul temporar de utilizare a spațiului aerian instituit in scopul…

- SUA acuza Rusia de interceptarea „nesigura și neprofesionala” a dronei MQ-9 Reaper deasupra apelor de la vest de Crimeea. Incidentul ar fi avut loc in jurul orei 7:03 AM (CET), cand unul dintre avioanele rusești Su-27 a lovit elicea avionului MQ-9, ceea ce a determinat forțele americane sa fie nevoite…

- Un avion de lupta rusesc a provocat marți prabușirea unei drone MQ-9 Reaper a Forțelor aeriene americane deasupra Marii Negre, potrivit unui oficial american citat de CNN . Incidentul a avut loc marți dimineața, la ora 8.00. Potrivit CNN, drona Reaper și doua avioane SU-27 Flanker operau peste apele…

- Un avion de vanatoare rusesc s-a ciocnit cu o drona Reaper americana deasupra Marii Negre. Forțele americane au numit-o o interceptare „nesigura și neprofesionista”, noteaza The Guardian. O declarație a Comandamentului European al SUA a precizat ca accidentul a avut loc marți dimineața, imediat dupa…

- Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor din 15 țari, copiii au pierdut, in medie, echivalentul unui sfert de an școlar din cauza inchiderii școlilor in perioada pandemiei. Astfel, numeroși copii au inregistrat intarzieri semnificative in procesul de invațare fara a reuși sa recupereze, potrivit…