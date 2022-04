Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminica Rusia de comiterea unui "genocid" in Ucraina pentru a elimina "intreaga natiune", la o zi dupa descoperirea a numeroase cadavre pe strazile din orasul Bucea in apropiere de capitala Kiev dupa plecarea fortelor ruse, relateaza AFP.

Premierul Nicolae Ciuca a avut joi consultari cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor din industria alimentara pe marginea securitații alimentare și a soluțiilor guvernamentale de susținere a acestui sector pentru a depași efectele generate asupra pieței de agresiunea rusa din Ucraina.

Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declaratii ale martorilor in cadrul unei anchete cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a anuntat ministrul justitiei polonez Zbigniew Ziobro, citat joi de thenews.pl.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a sosit miercuri seara in Turcia, unde urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, fiind prima intrevedere diplomatica la acest nivel de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, a declarat un oficial turc pentru AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca, in urma discutiilor purtate cu ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, copiii refugiati din Ucraina vor putea invata la scoli din judetul Suceava, el precizand ca exista profesori voluntari de limba ucraineana dispusi sa ajute,

Solidaritate intre pompierii din Romania și din Ucraina. Doi soți, pompieri militari in zona Cernauți, și-au trimis marți copiii, de 3 și 10 ani, in casa unei angajate a ISU Suceava, unde vor ramane in siguranța timp de cateva zile, anunța Mediafax.

Masuri pentru copiii refugiați in Romania sunt anunțate de ministrul Familiei, Gabriela Firea: „am stabilit care sunt nevoile primare ale acestor copii și cum trebuie ajutați imediat ce pun piciorul pe pamant romanesc", anunța mediafax.

Premierul Nicolae Ciuca spune ca deocamdata Romania nu a primit solictari de repatriere a unor romani din Ucraina. Mai mult, Ciuca spune și ca țara noastra e pregatita sa preia refugiați din Ucraina.