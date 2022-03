Stiri pe aceeasi tema

- „Am activat, inca de aseara, instituțiile de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificata a prețurilor la carburanți. In aceasta dimineața, am convocat o ședința cu responsabilii in masura sa gestioneze aceste masuri. Statul roman are obligația de a-și proteja cetațenii, de…

- Premierul Nicolae Ciuca a sustinut, joi, o declaratie de presa la Palatul Victoria, unde a vorbit despre creșterea brusca a prețurilor la benzina și motorina in Romania. Șeful Guvernului a afirmat ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucraina, incat…

- ”Statul roman are obligatia de a-si proteja cetatenii, de a-si proteja economia, mai ales in aceasta perioada complicata provocata de invazia militara rusa in Ucraina. Nu voi permite nimanui sa profite de aceasta situatie, pentru ca, din lacomie sau alte motive, sa incerce sa destabilizeze economia…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, dupa sedinta cu sefii ai multor institutii de verificare si control, ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucrana, incat sa se ajunga la „cresterea nejustificata a pretului la carburanti”.„Statul roman are obligatia…

- Consiliul Concurentei a anuntat, joi, ca monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat de catre o companie si anuntarea acestuia in piata poate intra sub…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…

- Cresterea preturilor este cea mai mare ingrijorare a romanilor in acest an, desi ei se declara mai optimisti decat in trecut, conform unui studiu Ipsos care a acoperit 33 de tari. Romanii au avut un an dificil intr-o masura mult mai mare comparativ cu media tarilor investigate, insa se declara optimisti…