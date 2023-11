Stiri pe aceeasi tema

- English Version • Impactul bugetar al majorarii pensiilor: 25 miliarde lei in 2024 si 33 miliarde lei in 2025 • Nicolae Ciuca sustine ca o parte importanta din acest impact ar putea fi acoperita din cei 45 miliarde lei care ar rezulta din combaterea evaziunii privind TVA Majorarea pensiilor reprezinta…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca noul impact bugetar calculat pentru noua Lege a pensiilor face ca acest proiect sa fie nesustenabil. Ciuca a explicat ca la un impact bugetar de 55,6 miliarde de lei, deficitul bugetar al Romaniei va crește cu 3%, ceea ce este de neacceptat.Citește și:…

- Ministerul Finanțelor a refuzat sa dea aviz pe legea pensiilor, solicitand clarificari de la Ministerul Muncii. Nicolae Ciuca a afirmat ca impactul bugetar calculat de Ministerul Muncii, initiatorul legii, este mult prea mare si a cerut clarificari.

- Coaliția de guvernare, condusa de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, a anunțat ca renunța la reducerea plafonului pentru plațile cash, in urma unei reuniuni in care au analizat propunerea care a fost deja adoptata de ANAF și care ar fi trebuit sa intre in vigoare pe 11 noiembrie. Invitat la Digi FM, in…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a precizat, in mesajul sau legat de implinirea a opt ani de la tragedia de la Colectiv, ca politicienii trebuie sa acționeaze cu responsabilitate pentru a sprijini sistemul de sanatate, menționand și o serie de masuri pregatite de CNAS,

- Coalitia de guvernare va acorda o atentie deosebita proiectelor initiate de cultele religioase, care sunt "parteneri esentiali in constructia binelui social", consolidarea dialogului dintre stat si culte fiind parte a unui "demers firesc" in orice societate democratica, a scris luni pe Facebook presedintele…

- Este ședința cruciala la PNL. Potrivit unor surse, liberalii amenința inclusiv cu ieșirea de la guvernare. Sunt nemulțumiri uriașe in ceea ce privește masurile fiscale anunțate de premier.Circ a fost și in ședința de ieri, care s-a prelungit pana spre miezul nopții. Surse politice spun ca liberalii…

- Partidul se zbate intre ciocanul deficitului bugetar și nicovala bunastarii activiștilor, scrie Petrișor Peiu in Realitatea Financiara. Coaliția PSD-PNL știe și anunța public inca din februarie ca anul acesta nu are nicio șansa sa se incadreze in deficitul bugetar prognozat, de 68 de miliarde de lei,…