Nicolae Ciucă, despre candidatura sa la prezidenţiale: „Asum responsabilitatea la tot ceea ce înseamnă alegeri” Președintele PNL Nicolae Ciuca a fost intrebat, vineri, daca va candida la președinție: „Imi asum responsabilitatea la tot ceea ce inseamna alegeri in 2024”, a raspuns el. „La discuțiile interne am asumat ca voi conduce PNL impreuna cu toți membrii BPN, cu președinții de filiale, cu tot activul de partid, cu tot activul de partid in tot ceea ce inseamna campanii din 2024. Intrebarea a venit de la un coleg – daca imi asum tot ceea ce inseamna linia electorala din 2024. A fost cat se poate de evident și este cat se poate de natural in calitate de președinte al partidului – nu poți sa-i indemni sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

