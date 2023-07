Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a cerut luni instituțiilor statului sa ia masurile necesare pentru ca cei vinovați de ororile petrecute in „azilele groazei” sa fie pedepsiți”, precizand ca „nu conteaza la ce minister iși desfașoara activitatea”.

- Bursele europene au scazut accentuat, joi, in timp ce traderii au digerat noile date economice din Statele Unite, care au aratat o piata a muncii solida, transmite CNBC, informeaza News.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 2,5%. Toate sectoarele si bursele majore au terminat in…

- Tribunalul Buzau isi va suspenda activitatea, in perioada 6-9 iunie, in semn de protest fata de preconizatele modificari legate de pensionare din statutul magistratului, potrivit Agepres.Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Tribunalului Buzau solicita imperativ dialog in legatura cu modificarea…

- Angajatii care detin titlul stiintific de doctor vor primi indemnizatie doar daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detin titlul si daca au prevazute in fisa postului atributii care sa permita verificarea lunara a modului in care activitatea este

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, la PNL Iasi, ca nu exista niciun fel de discutie in momentul de fata despre amanarea, cu atat mai putin despre nerealizarea rocadei guvernamentale, informeaza News.ro.Ciuca a mai precizat ca in momentul de fata cea mai simpla modalitate este sa se…

- Deputații AUR de Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, ii solicita premierului Romaniei, Nicolae Ciuca, sa adopte un proiect de țara care sa cuprinda masuri clare astfel incat niciun copil roman sa nu traiasca sub pragul saraciei. Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu au aratat ca „vocea ...