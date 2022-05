Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca detaliile tehnice privind masura amanarii ratelor la banci pentru o perioada de 9 luni urmeaza a fi stabilite prin OUG, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara masuri decise in cadrul Coaliției de guvernare care se vor aplica de la 1 iulie. Este vorba despre lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice Sprijin pentru Romania, in valoare de 1,1 miliarde euro. Printre aceste masuri se numara si amanarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat pachetul de masuri al Coalitiei, care va fi implementat in urmatoarea perioada, primele masuri fiind luate de la 1 iulie. Si Marcel Ciolacu a venit cu o prezentare a masurilor economice si sociale.

- Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, incepand cu ora 11.00, in ședința. Potrivit unor surse din coalitie, se discuta despre creșterea prețurilor, programul „Anghel Saligny”, legea offshore, amanarea ratelor la banci, dar și despre viitorul șef ANAF. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele PNL, prim-ministrul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni seara, ca in coalitia de guvernare s-a decis sa nu se ia deocamdata masura amanarii platii ratelor la banci. ‘Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam ne-au dus…

- Presedintele PNL, prim ministrul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni seara, 11 aprilie, ca in coalitia de guvernare s a decis sa nu se ia deocamdata masura amanarii platii ratelor la banci."Este o masura pe care am discutat o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara, 11 aprilie, ca guvernanții au decis sa nu includa amanarea ratelor la banci in pachetul „Sprijin pentru Romania”, prezentat la finalul ședinței de coaliție de la Parlament, iar ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a precizat ca „aceasta masura a ramas inca…

- Coaliția de guvernare analizeaza varianta amanarii ratelor la banci, spune Marcel Ciolacu. El precizeaza ca decizia detaliata va fi prezentata luni de liderii formațiunilor din coaliție. „Exista aceasta varianta, nu pot sa mint. Exista aceasta varianta. Luni se va detalia. Ea a fost discutata și cu…