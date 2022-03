Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri, de Ziua Politiei Romane, ca, pentru a mentine nivelul de incredere al oamenilor in institutiile statului, este nevoie de delimitarea ferma fata de cazurile punctuale, fie ca acestea inseamna atitudine neadecvata,

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, de Ziua Politiei Romane, ca, pentru a mentine nivelul de incredere al oamenilor in institutiile statului, este nevoie de delimitarea ferma fata de cazurile punctuale, fie ca acestea inseamna atitudine neadecvata, incompetenta sau, mai rau, coruptie. Fii…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, vineri, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Politiei Romane la Cercul Militar National, informeaza Biroul de presa al Guvernului. ”Poliția este și trebuie sa ramana in slujba cetațenilor. Mai sunt multe de imbunatațit: logistica, infrastructura, chiar și…

- Un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), la care s-a alaturat și Guvernul Romaniei, impreuna cu CNA și mai multe ONG-uri, pregatește o platforma informatica, ce va scana presa online, dar și bloguri și rețele sociale, pentru a gasi “fake news”, surse de dezinformare…

- Multe, multe povești minunate ori fabuloase, de viața, de viața așa cum e, trec pe langa noi, neobservate. Ele striga, vor sa fie spuse, insa, nu intotdeauna, prinși in siajul cotidianului, le auzim. Și le lasam sa treaca. Și le lasam sa se piarda. Pacatul nostru sa fie, daca nu deschidem bine și ochii,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in cadrul declaratiei de presa sustinuta impreuna cu omologul sau din Republica Moldova, Natalia Gavrilita, ca sedinta de Guvern comuna a celor doua tari a oferit oportunitatea unui dialog de substanta asupra prioritatilor comune ale celor doua Executive.…

- Tribunalul Cluj ar trebui sa se pronunțe azi, 28 ianuarie, in dosarul de corupție al primarului de Baia Mare. Au fost zeci de termene in acest dosar, martori audiați și reaudiați, iar de circa șase luni (din luna iulie a anului trecut mai exact) se tot amana pronunțarea sentinței in acest dosar. Ramane…

- Fosta lidera de facto din Myanmar, Aung San Suu Kyi, sefa partidului Liga Nationala pentru Democratie (LND), a fost condamnata luni la patru ani de închisoare pentru încalcarea legilor instituite împotriva pandemiei si pentru importul ilegal de dispozitive de telecomunicatii, relateaza…