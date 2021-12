Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a ales sa transmita mesajul de Anul Nou citind de pe prompter. Numai ca, in comparație cu Klaus Iohannis, care a facut la fel, premierul nu are experiența in a citi de pe un ecran, astfel ca ceea ce a ieșit este un pic nefericit. In plus, subordonații sai au ales sa ii așeze…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, la inceputul ședinței de guvern de miercuri, ca Executivul va aproba o serie de relaxari cu ocazia sarbatorilor de iarna, odata cu prelungirea starii de alerta. „Vom aproba hotararea de guvern referitoare la prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și…

- Fostul premier Florin Citu a fost intrebat joi seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ”ce regrete are dupa aceasta criza politica”. Astfel, Florin Cițu considera ca “viteza cu care a vrut sa faca reforma a fost mult prea mare pentru cei din jurul meu. Aici trebuie ajustate lucrurile.…

- Articolul VIDEO De sarbatori, buzoienii vor admira doar spectacolul luminițelor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzaul va fi impodobit, in luna decembrie, cu mii de luminițe și zeci de figurine colorate. Autoritațile au anunțat deja ca tradiționalele spectacole de Craciun și Anul Nou, din…

- PNL s-a hotarat: vrea cu PSD! Care sunt condițiile liberalilor. Liderii PNL au votat, luni seara, in ședința Biroului Politic Național, pentru inceperea oficiala a negocierilor cu PSD. Condițiile de negociere sunt construirea unui guvern in jurul unui premier PNL, program de guvernare plecand de la…

- 31 octombrie 1517 este considerata prima zi a Reformei. In ajunul Zilei Tuturor Sfinților, un calugar augustinian de treizeci și patru de ani, pe nume Martin Luther, și-a afișat celebrele 95 de teze pe ușa Schlosskirche din orașul saxon Wittenberg. Ceea ce a declanșat provocarea istorica a lui Luther…

- Astazi, la o saptamana de la demiterea lui Florin Cițu, Klaus Iohannis a chemat partidele la consultari pentru rezolvarea crizei. USR merge la consultari cu mandatul de a forma cat mai rapid un guvern cu puteri depline, care sa gestioneze pandemia, explozia prețurilor la energie și sa implementeze reformele…