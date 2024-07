Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, prezent in SUA, participa astazi la reuniunea președinților de Parlamente din statele membre ale Adunarii Parlamentare a NATO.Nicolae Ciuca va susține un discurs in Camera Reprezentanților, la Washington, in fața omologilor sai.

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut vineri o intrevedere cu Armin Papperger, CEO al Rheinmetall - compania care a cumparat fabrica Automecanica Medias, el afirmand ca stimularea productiei de echipamente destinate domeniului militar reprezinta o prioritate pentru toate statele membre NATO.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 8 mai, intr-o conferința de presa la Buzau, ca va avea o discuție cu președintele Klaus Iohannis in perioada urmatoare privind posibilitatea ca Romania sa trimita Ucrainei singurul sistem de aparare antiaeriana Patriot care este funcțional.„Avem cea mai…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca declara, luni, ca veteranii de razboi merita toate onorurile, pentru ca au luptat ca Romania sa aiba libertatea de a-si decide viitorul si avem datoria de a spune generatiilor viitoare povestile acestor eroi.

- Acesta recunoaște ca trece deciziile politice prin prisma principiilor personale și ca i se reproșeaza acest lucru. "Nu o data am auzit ca onestitatea nu este cea mai buna calitate a unui politician, iar eu nu renunț la asta", transmite Nicolae Ciuca. Președintele Senatului combate un mit, acela potrivit…

- Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, a participat la Digital Innovation Summit Bucharest 2024, eveniment organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica, cu participare internaționala.

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca Romania este o tara sigura datorita Armatei si a Aliantei Nord-Atlantice la care a aderat in urma cu 20 de ani, mentionand ca tara noastra a devenit o sursa de securitate in regiune si un pilon esential al NATO la Marea Neagra. „Romania…