- Premierul Nicolae Ciuca a cerut Ministerului de Finanțe sa colaboreze cu ordonatorii de credite și sa aiba proiectul de buget pentru anul viitor 2023, in prima lectura, in guvern, in luna octombrie, astfel ca in noiembrie sa intre la analiza și vot in Parlament. „Prin bugetul pentru anul viitor ne propunem…

- Ciuca a facut anunțul despre programul ”rabla la becuri” intr-o postare pe Facebook, adaugand ca Ministerul Mediului va prezenta și masuri care sa contribuie la reducerea risipei la nivelul instituțiilor guvernamentale.El a mai spus ca ”in urma analizelor desfașurate atat la nivelul Guvernului, cat…

- ”Am desfasurat mai multe activitati de analiza, atat la nivelul Guvernului cat si la nivelul coalitiei, unde au reiesit o serie intreaga de demersuri pe care trebuie sa le asiguram ca vor fi indeplinite la nivelul Executivului. In sensul acesta, am discutat si ne-am asumat sa venim cu proiectul de buget…

- „Primarii au ridicat o problema si vom vedea cu Ministerul de Finante care e cea mai buna solutie. E posibil sa fie amanata, daca nu se poate aplica imediat, pentru ca nu exista digitalizarea la nivel corespunzator, sau sa fie propusa o alta solutie la nivelul Ministerului Finantelor. Avem cel mai…

- ”In urma cu o saptamana am adoptat modificarea Ordonantei 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea ministrilor energiei si ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea, sunt semnale si avem astazi un mesaj transmis de presedintele Consiliului Europei, legat de masurile care…

- O prima cursa speciala a companiei TAROM va decola miercuri seara catre Tel Aviv pentru a repatria circa 150 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „O prima cursa speciala #TAROM va decola astazi in jurul orei locale 21:50…

- „Tocmai in acest moment, merg la Guvern si voi discuta cu cei care trebuie sa se ocupe de acest subiect si vom gasi o solutie”, a declarat Nicolae Ciuca, chestionat, inainte de participarea la Forumul ”Romania Viitorului”, la Universitatea Politehnica din Bucuresti de marti, daca va fi o posibila intrunire…

- ”Am venit astazi in Tara Motilor pentru a transmite mesajul ferm al Guvernului de sustinere a planurilor de dezvoltare ale acestei zone, prin investitii si locuri de munca. Am fost la CUPRU MIN, la Abrud, am discutat cu managementul companiei, cel mai mare angajator din zona, despre proiectele de retehnologizare…