Stiri pe aceeasi tema

- "Nu putem sa așteptam de la pensionari sa plateasca ei prețul crizelor", a declarat joi dupa-amiaza, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis. In opinia sa, "ar fi rezonabil" ca o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie sa țina cont de inflația de peste 15%.

- Intrebat daca procentele majorarii pensiilor avute in vedere de Guvern pentu anul viitor vor fi de 15% sau 16-17% pentu a ține cont de rata inflației, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca „tocmai aici apare partea care nu trebuie sa se transmita catre oameni pentru a le crea așteptari, pentru ca sunt…

- In timp ce prețurile cresc incontinuu, Guvernul nu prea are de unde sa scoata bani de majorarea veniturilor, insa vrea sa acorde in continuare tichete sociale pentru nevoiași. Mulți analiști critica pasivitatea Executivului și spun ca ar fi vrut sa vada mai multe programe de atragere a investițiilor,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 16 septembrie, ca exista vointa politica din partea coaliției pentru creșterea salariului minim și a pensiei, dar cifrele concrete vor fi facute publice numai dupa ce se va stabili bugetul pe anul viitor. Potrivit surselor guvernamentale consultate de Libertatea,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, legat de criza companiei Blue Air ca a cerut ca cei care au generat aceasta situatie sa plateasca pentru costurile de repatriere a cetatenilor romani afectati de suspendarea zborurilor si preluati de aeronave ale TAROM. "Este problema unei companii private.…

- Veste buna pentru pensionari. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, incepand de la 1 ianuarie se vor majora pensiile. Cat vor primii pensionarii, afla in randurile urmatoare. Pensiile se vor mari de la 1 ianuarie In cursul zilei de joi, Marius Budai a declarat, la emisiunea „Punctul de Intalnire…

- FMI a avertizat guvernele europene sa nu intervina in criza energetica prin acordarea unui sprijin financiar pe scara larga, afirmand ca, in schimb, consumatorii ar trebui sa suporte partea cea mai mare a prețurilor mai mari pentru a incuraja economisirea energiei, scrie CNBC. Fii la curent…