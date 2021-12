Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca o nominalizare pentru functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, devenita vacanta dupa demisia lui Florin Roman, va fi facuta in cel mult doua saptamani. "Tinand cont de valtoarea activitatilor care au fost in acest interval de timp, am…

- Surse bine informate au dezvaluit, pentru Bugetul.ro, ca premierul Nicolae Ciuca ar putea face o noua „execuție” la varful unei instituții de control a statului. Totul dupa resetarea discuțiilor din Coaliția PNL-PSD-UDMR. Conform informațiilor noastre, in urma negocierilor dintre PSD și PNL, am putea…

- Liderul USR Dacian Ciolos a scris, joi, ca atacurile celor de la PSD la adresa sa, dupa demisia lui Florin Roman, arata ca social-democratii incearca o diversiune prin care sa acopere numirea unui mecanizator agricol la ANRE. "Din start, ar trebui sa ne intrebam ce au in comun lucrarile de primavara…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și digitalizari Florin Roman și-a dat demisia pe Facebook. Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut lui Florin Roman sa-și clarifice rapid suspiciunile de plagiat. Demisia ar fi „un gest onorabil", spunea prim-ministrul, ceea ce s-a și intamplat.

- Premierul Nicolae Ciuca ar fi discutat cu liderul PNL, Florin Cițu, despre situația ministrului Cercetarii și Inovarii, Florin Roman, și a cerut ca acesta sa demisioneze din Guvern, in caz contrar va fi remaniat. Conform surselor noastre, Florin Roman urmeaza sa iși dea demisia din Guvern.…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Florin Roman, sa clarifice cat mai curand acuzatiile de plagiat care-i sunt aduse cu privire la lucrarea de masterat, potrivit surselor Digi24.ro.

- Florin Roman (PNL) ar vrea ca parlamentarii PNL care-și dau demisia din comisiile de specialitate sa fie excluși din partid in cazul in care critica actuala conducere. „PNL este singurul partid istoric ce a rezistat in istoria sa indelungata, in fata tuturor atacurilor venite din interior…