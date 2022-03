Stiri pe aceeasi tema

- Trei firme și doua persoane fizice au fost identificate in Romania ca avand legaturi cu Kremlinul și prin urmare au activele inghețate, in conformitate cu sancțiunile decise de Uniunea Europeana, a declarat duminica seara, la Digi24, premierul Nicolae Ciuca.

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste in aceasta seara, incepand cu ora 21,30, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat, pe Facebook, ca Ursula von der Leyen ajunge miercuri in Romania. “Presedinta CE va vizita Romania si Slovacia…

- „Dragi prieteni, vad acum o lista cu firmele care au acționariat rusesc in Romania”, scrie filosoful Mihai Șora pe pagina sa de Facebook. El solicita boicotarea acestor firme de catre romani. „Dragi prieteni, vad acum o lista* cu firmele care au acționariat rusesc in Romania. Una dintre deciziile pe…

- Președintele american Joe Biden urmeaza sa aiba o conversație cu liderii Uniunii Europene pe tema crizei de securitate din Ucraina. Solicitarea a fost facuta de Biden catre mai multe țari din Uniune, printre care și Romania. Din țara noastra participa președintele Klaus Iohannis, informeaza Digi24.…

- Sportul electronic (E-sports) ar putea fi recunoscut oficial și in Romania, fiind depus la Senat un proiect de lege in acest sens. „Tineretul National Liberal impreuna cu reprezentantii industriei de E-Sports – jucatori profesionisti, manageri si organizatori de competitii – au derulat o serie de intalniri…

- Presedintele PNL, Florin Citu, trage un serios semnal de alarma cu privire la presiunea care exista pe sistemul de pensii. Fostul premier nu exclude ca peste vreo 15 ani, adica in 2035, statul sa nu mai poata sa plateasca pensile romanilor, daca nu se fac reforme. „Provocari pe termen lung sunt reformele…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre schimbul de atacuri intre PNL si PSD, in interiorul coalitiei, ca trebuie sa depasim zona de declaratii politice si de fandoseli. "In acest moment, Romania, in afara de pandemie, se confrunta si cu o criza energetica majora", a spus liderul PSD,…

- Președintele PNL și al Senatului Romaniei a ținut sa clarifice ”scenariile apocaliptice” lansate de diverși oameni politici cu privire la datoria publica a Romaniei și imprumuturile care s-au facut la Ministerul de Finanțe. El susține intr-o postare pe contul sau de Facebook ca tot felul de oameni fara…