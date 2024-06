Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre scenariul: Ciolacu președinte, Ciuca premier, președintele PNL a spus: „Am decis fiecare ca mergem cu candidatul nostru, cum am putea acum sa le spunem liderilor de filiala ce?! Pot eu sa ma intorc la biroul național ca ne-am razgandit?! Nu.Suntem in negocieri și toate aceste chestiuni…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri despre blocajul din coalitie privind data alegerilor prezidentiale, ca chiar un conflict deschis nu este si ca in momentul de fata sunt in negocieri. ”Fiecare dintre partide a decis ca va avea propriul candidat, motiv pentru care consider ca trebuie…

- Alegeri prezidențiale Presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, a declarat duminica seara ca este nevoie, in momentul de fata, ca PNL si PSD sa vina cu proprii candidati la alegerile prezidentiale si spune ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea social-democratilor. „Cred ca, in momentul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca , a declarat duminica seara ca este nevoie, in momentul de fata, ca PNL si PSD sa vina cu proprii candidati la alegerile prezidentiale si crede ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea social-democratilor. „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca , a declarat duminica seara ca este nevoie, in momentul de fata, ca PNL si PSD sa vina cu proprii candidati la alegerile prezidentiale si crede ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea social-democratilor. „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi, cu privire la declarația premierului privind cresterea salariului minim, ca pana acum toate deciziile importante au fost discutate in Coalitie.

- ”Haideti sa ajungem pe data de 10 iunie, lucru pe care l-am spus si eu si domnul Nicolae Ciuca, ca vom face o coalitie dupa 10 iunie, sa vedem votul romanilor pe 9 iunie, si o sa luam o hotarare, daca facem o alianta politica de aceasta data”, a declarat, marți, Ciolacu, dupa sedinta conducerii social-democrate.Presedintele…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan spune ca președintele PNL, Nicolae Ciuca, va fi „100%” președintele Romaniei, acesta fiind raspunsul prim-vicepreședintelui PNL cand a fost intrebat daca Ciuca e mai bun pentru funcția de șef al statului decat președintele PSD, Marcel Ciolacu. „PNL va da președintele…