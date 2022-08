Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca persoanele care se fac vinovate de exces de zel sau de abuz in exercitarea atributiilor trebuie sa fie trase la raspundere in conformitate cu prevederile legale.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri, la patru ani de la protestele din 10 august 2018, ca cei vinovati de exces sau abuz in exercitarea atributiilor trebuie sa fie trasi la raspundere, in conformitate cu prevederile legale. ‘Sunt patru ani de la protestul din 10 august, in care oameni nevinovati…

- Primul ministru Nicolae Ciuca a facut referire astazi, in deschiderea șefdinșei de guvern, la dosarul 10 august. "Vom pune la dispoziția justiției tot ce este necesar, astfel incat dosarul sa poata fi dus la capat.

- Premierul Nicolae Ciuca i-a primit luni la Palatul Victoria pe 25 de rectori și reprezentanți ai universitaților pentru a discuție despre mai multe probleme ce vizeaza mediul universitar, inclusiv probleme de etica și deontologie. Potrivit surselor citate de Edupedu , niciunul din participanții nu a…

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la receptia organizata de Ambasada SUA pentru a marca a 246-a aniversare a Statelor Unite ale Americii:

- Biserica Ortodoxa Romana este obligata sa se supuna Legii 544 privind liberul acces la informatii de interes public si trebuie sa raspunda la solicitarile de acest fel, a decis Tribunalul Bucuresti, intr-un proces intentat Patriarhiei Romane de catre jurnalistii din proiectul „Sa fie lumina”.

Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca Ministerul Apararii Naționale sa inceapa lucrarile pentru a gasi o soluție in zona afectata de surparea podului peste Siret in județul Neamț.

- Evenimentele din ultima perioada au demonstrat inconsecvența totala a prevederilor Legii cu privire la Banca Naționala, potrivit careia sarcina principala a "Inimii" economiei moldovenești este de a "asigura și menține stabilitatea prețurilor". In loc sa ofere economiei mijloacele de dezvoltare, prin…