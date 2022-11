Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri, la Castellon de la Plana, cu romani stabiliti in Spania, carora le-a transmis ca Guvernul ia masuri pentru a-i sprijini, pentru a asigura relatia dintre institutiile statului si romanii din diaspora, transmite Agerpres.

- Romania si Spania sunt de acord sa infiinteze un grup de lucru in vederea analizarii solutiilor pentru acordarea dublei cetatenii membrilor comunitatii romane din Spania, se arata in declaratia comuna adoptata, miercuri, de premierii Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez, cu ocazia

- Prima sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Spaniei are loc la Castellon de la Plana. Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu 6 ministri au avut intalniri cu omologii lor spanioli si semneaza mai multe documente.

- Premierul Nicolae Ciuca va participa miercuri, impreuna cu mai mulți membri ai Cabinetului, la prima ședința comuna a Guvernelor Romaniei și Regatului Spaniei, gazduita la Castellon de la Plana. “Ședința comuna a guvernelor roman și spaniol marcheaza un moment cu valențe simbolice sporite, dintr-o dubla…

- Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in țara 900 de milioane de euro. Mai mulți bani decat anul trecut au trimis și romanii plecați la munca in Italia sau Spania. Romanii din diaspora au trimis…