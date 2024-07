Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a confirmat ca va candida la alegerile prezidentiale din acest an, precizand ca in perioada urmatoare va merge in fiecare filiala din tara, va avea intalniri cu electoratul, cu activul de partid, cu liderii filialelor, urmand ca formalizarea acestei decizii sa aiba loc…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți seara, 16 iulie, la Digi 24, ca si-a asumat in fata colegilor din partid ca va candida inca din noiembrie 2023, cand la Sinaia a avut loc o ședința a conducerii Partidului Național Liberal.„Am luat aceasta decizie, si in calitate de presedinte al Partidului…

- Nicolae Ciuca anunta ca va candida pentru functia de presedinte al Romaniei. El promite ca ”va munci pentru poporul roman”. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anunta ca va candida la alegerile prezidentiale , dar trebuie sa obtina aprobarea partidului, precizand ca va merge in filialele partidului pentru…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a anunțar ca va candida pentru funcția de presedinte al Romaniei. Potrivit lui Ciuca, proiectul privind un candidat comun al PNL si PSD nu mai poate sa se deruleze. Presedintele PNL a facut aceste precizari, intr-un interviu acordat in SUA postului Antena 3 CNN. ”In momentul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 1 iulie, ca el va avea „un dialog cu toata lumea”, inclusiv cu Elena Lasconi, noul președinte al USR, și „vom vedea unde duc discuțiile”.„Eu am avut o atitudine cat se poate de normala si decenta si voi avea si de aici inainte. Am sunat-o pe doamna Lasconi…

- Conducerea PNL a fost de acord, in unanimitate, ca alegerile prezidentiale sa aiba loc la termen, anume in luna noiembrie, a declarat, luni, presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, dupa sedinta Biroului Politic National. „Am convenit, pe baza tuturor discutiilor pe care le-am avut,…

- Presedintele PNL a declarat la un post TV, citat de news.eo, ca in acest moment partidul este in crestere si se asteapta la un scor mare la alegerile din 9 iunie. ”Eu cred intr-un scor mare, pentru ca asa cum arata sondajele in momentul de fata, PNL are un trend de crestere, pentru ca cetatenii au…

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, candidat la șefia CJ Prahova și pus sub control judiciar de DNA fiind acuzat ca a luat mita 16 milioane de lei, a declarat vineri seara, 10 mai, ca a trecut printr-un „moment greu” si a vorbit despre „necazul de la 1 februarie”, fara sa se refere la acuzatiile…