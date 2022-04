Stiri pe aceeasi tema

- „Am decis sa-mi asum aceasta responsabilitate dupa o discuție cu colegii și in urma analizei pe care am facut-o asupra intregii situații politice. PNL este la guvernare și are datoria sa asigure stabilitatea țarii.Daca vom guverna bine, daca ne vom duce la bun sfarșit obiectivele din programul de guvernare,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptata o Ordonanta de urgenta care se refera la masuri pentru combaterea episoadelor repetate de incendii, astfel incat acestea vor fi incluse in categoria infractiunilor. Premierul a anuntat ca Guvernul va discuta trei acte…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, intrebat duminica la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate. „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie. Doar…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, dupa reuniunea sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, de la Sofia, ca ”Rusia este acum cea mai serioasa amenintare pentru securitatea noastra comuna” și ca este nevoie de o aparare mai puternica pentru o descurajare mai eficienta. Premierul…

- Premierul nu face nicio remaniere și nicio evaluare a miniștrilor, au declarat surse politice pentru Sursa Zilei. Zvonurile și aluziile politice privind eventuale demiteri din Cabinetul Ciuca au fost „aruncate” inca de luni in spațiul public, chiar de șeful PNL Florin Cițu, care spunea ca miniștrii…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, plafonarea prețurilor la energie și compensari pentru consumatorii casnici timp de un an de zile, incepand cu 1 aprilie. Conform Guvernului, noile plafoane sunt: pentru un consum de pana la 100 de kw pe luna – se va…

- Premierul Nicolae Ciuca a admis, marți, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis și cu miniștrii pe anumite teme, inclusiv pe tema pensiilor. “La discutia pe care am avut-o, cu domnul presedinte, cu fiecare ministru in parte, s-au discutat mai multe subiecte, a fost si acesta. Si atunci am fost…