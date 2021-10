Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat sambata, 30 octombrie, ca se cauta o soluție pentru introducerea in farmaciile cu circuit deschis a antiviralului Favipiravir, folosit in tratamentul pacienților cu COVID-19, care sa poata fi eliberat pe baza prescripției medicale, relateaza News.ro . Nicolae…

- Specialiștii in sanatate Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel au participat, sambata, in calitate de experți, la Guvern, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara. In cadrul discuțiilor, PSD a propus acordarea unui certificat verde temporar. Potrivit unui comunicat…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca va raspunde invitatiei lui Alexandru Rafila de a merge in Parlament pentru a discuta despre solutii legislative in privinta accesului limitat al pacientilor cu boli cronice la tratament in spital, mentionand insa ca va duce cu el si manualul de medicina de dezastre.…