- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca la nivelul Guvernului Romaniei au fost luate masuri astfel incat sa ne asiguram rezerva de gaze pentru iarna 2022-2023, el precizand ca la momentul de fata, avem in depozite asigurate 55% din cantitatile de gaze asumate si ca la nivelul consumatorilor…

- ”Masura este una de precautie, o masura prin care, asa cum am demonstrat pana in momentul de fata, avem nevoie de mentinerea solidaritatii la nivelul Uniunii Europene, iar Romania a fost parte la toate deciziile care au consolidat solidaritatea in interiorul UE”, a spus premierul. Seful Executivului…

- Participarea tinerilor in cadrul programului de Internship guvernamental poate contribui la modelarea, la ajustarea proiectelor care sunt in derulare la nivelul Guvernului, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Seful Executivului a participat luni la evenimentul de lansare a Programului oficial de…

- Florin Cițu și-a depus mandatul din funcția de președinte al Senatului, a declarat premierul Nicolae Ciuca. In locul lui va fi propusa și susținuta Alina Gorghiu. „Ținand cont de activitatea guvernamentala și parlamentara, de responsabilitatea PNL și de nevoia de coerența a masurilor care trebuie luate…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta grupului parlamentar PNL din Senat, ca in urma unor discutii, Florin Citu si-a dat demisia de la sefia Senatului. El a precizat ca discutiile au vizat activitatea guvernamentala si parlamentara, responsabilitatea PNL si nevoia de…

- Florin Citu a decis, miercuri, sa isi depuna mandatul de la sefia Senatului, dupa ce grupul senatorilor PNL l-a informat ca ii retrage sprijinul politic pentru aceasta functie, au precizat surse liberale pentru News.ro. In urma demisiei acestuia, functia de presedinte interimar al Senatului va fi preluata…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de guvern de luni ca programul de guvernare nu poate fi indeplinit fara a fi atinse obiectivele asumate in acest document si nici fara indeplinirea obligatiilor care revin Guvernului privind implementarea PNRR si accederea la OCDE. „Practic,…

In contextul invaziei armatei lui Vladimir Putin in Ucraina, s-au luat masuri urgente in Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-i proteja pe romani.Astfel, pe fondul agresiunii ruse in Ucraina, Poliția Romana a