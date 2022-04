Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Biroului Executiv al PNL au votat in unanimitate o derogare de vechime pentru Nicolae Ciuca, astfel ca premierul poate candida la sefia partidului. Potrivit purtatorului de cuvant, Ionut Stroe, Nicolae Ciuca va depune miercuri motiunea privind candidatura sa la sefia partidului.

- Concret, este nevoie de o vechime de 5 ani in partid și abia dupa obținerea acestei excepții, Nicolae Ciuca iși poate depune candidatura.Și Florin Cițu, și Klaus Iohannis, dar și Theodor Stolojan au primit derogari de la condiția de vechime, atunci cand au candidat la șefia PNL.

- Biroul Executiv al PNL se va intruni, marti de la ora 17.00, pentru a stabili o derogare de vechime pentru Nicolae Ciuca, astfel incat premierul sa poata candida la sefia partidului, au declarat surse politice pentru News.ro.

- Nicolae Ciuca a declarat, intrebat, duminica, la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca pana in prezent nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate. „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie.…

- Florin Cițu nu ar trebui schimbat din funcția de președinte al Senatului, dupa ce a demisionat de la șefia PNL, iar Nicolae Ciuca ar trebui sa-și depuna candidatura pentru funcția de lider PNL, spune senatoarea Alina Gorghiu: „Sigur ca voi susține aceasta candidatura”. Fii la curent cu cele…