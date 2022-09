Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a discutat despre un sistem de bonificații pentru romanii care economisesc energie, dar deocamdata nu exista o soluție tehnica pentru acest lucru, a spus premierul Nicolae Ciuca. El a facut din nou un apel la populație sa reduca risipa.

- Liderii PNL și PSD, premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciulacu, dau asigurari ca romanii nu vor ramane fara energie elelctrica la iarna. „Romania nu ramane fara energie”, afirma Ciolacu. „Din analiza de pana acum nu identificam riscul ca țara noastra sa ra

- Guvernul va modifica ordonanța de urgența pe energie in cazul in care va fi nevoie de completari in acord cu noile masuri care vor fi decise de Comisia Europeana in aceasta saptamana, a declarat premierul Nicolae Ciuca.

- Guvernul va avea o noua ședința joi, iar principalul punct pe agenda va fi adoptarea unei ordonanțe de Guvern privind modificarea elementelor de referința pentru compensarea prețurilor la energie, a anunțat miercuri premierul Nicolae Ciuca.

- O formula de compensare a tarifelor la energie pentru perioada urmatoare e greu de gasit și asta e marea provocare pentru guvern și instituțiile din domeniu. Se cauta o varianta prin care populația și economia sa fie protejate, a anunțat premierul Nicolae Ciuca.

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta care asigura o finantare de un miliard de euro pentru eficienta energetica si productia de energie verde, a anuntat vineri premierul Nicolae Ciuca.

- Nicolae Ciuca si ministrul Finantelor ajung azi fata in fata cu reprezentantii mediului de afaceri pentru a discuta despre noile masuri fiscale pe care le va adopta Guvernul. Analistii si oamenii de afaceri critica majorarile de taxe, despre care spun ca

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca o mare parte din țara este afecta de seceta, in diferite stadii. Dunarea a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani. In aceste condiții, Guvernul cere populației sa nu faca risipa de apa. De asemenea, premierul Nicolae Ciuca le-a cerut ministrilor…