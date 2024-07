Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a anunțar ca va candida pentru funcția de presedinte al Romaniei. Potrivit lui Ciuca, proiectul privind un candidat comun al PNL si PSD nu mai poate sa se deruleze. Presedintele PNL a facut aceste precizari, intr-un interviu acordat in SUA postului Antena 3 CNN. ”In momentul…

- Alegeri in PSD Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a anuntat vineri, dupa sedinta conducerii partidului, ca PSD se reuneste pe 24 august, in Congres, pentru alegerea noii conduceri. Despre candidatura la prezidentiale, Ciolacu a spus ca decizia ii apartine. Candidatul PSD va castiga alegerile…

- Primul sondaj oficial care contureaza rezultatele votului pentru președinția Romaniei arata o repoziționare a clase politice.Un sondaj SOCIOPOL arata faptul ca primul-ministru Marcel Ciolacu conduce cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Pe locul 2 se claseaza liderul AUR, George Simion.…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la contraziceri clare in ceea ce privește data alegerilor prezindențiale. In timp ce premierul susține ca decizia a fost deja luata și acestea se vor desfașura in septembrie, Președintele PNL nu neaga posibilitatea de a fi reprogramate in decembrie. Marcel Ciolacu…

- Nicolae Ciuca a declarat, joi seara, ca va anunta saptamana viitoare daca va candida la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. „Dupa ce se vor fi incheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai putin de trei zile, vom lua o decizie. (…) Dupa aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, 6 iunie, ca pana la inceputul lunii iulie va fi organizat un Congres al partidului in care se va stabili candidatul la alegerile prezidentiale din septembrie.„PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si cred ca la fel vor proceda si partenerii nostri…

- Cristian Popescu Piedone a dezvaluit recent ca a fost contactat de „cineva din PSD” cu o oferta surprinzatoare: daca va renunța la candidatura sa pentru Primaria Capitalei și o va susține public pe Gabriela Firea, va primi postul de viceprimar. Declarația a fost facuta in cadrul unei intervenții la…

Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca singurul candidat pe care liberalii il sustin este Nicolae Ciuca.