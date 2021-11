Premierul propus de PNL, Nicolae Ciuca, a declarat sambata seara, dupa negocierile cu PSD, UDMR și minoritați, ca s-a stabilit ca Sectia Speciala pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa fie desfiintata pana la data de 31 martie 2022. Acesta a precizat ca va fi inlocuita de o alta structura. „S-a inchis si capitolul Justitie. […] The post Nicolae Ciuca anunța cand se desființeaza SIIJ: „S-a inchis si capitolul Justitie” first appeared on Ziarul National .