”Punerea in aplicare a pachetului de masuri ”Sprijin pentru Romania”, pentru protejarea cetatenilor si economiei, este prioritara pentru Guvern. Am discutat cu ministrii responsabili, iar solutiile legislative sunt in lucru”, a anuntat, marti seara, premierul Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia, schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, publicata de Ministerul Finantelor spre consultare publica, ”raspunde unei asteptari foarte mari venite din partea mediului de afaceri”. ”Beneficiile acestei solutii incluse in ”Sprijin pentru Romania” vor fi semnificative…