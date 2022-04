Stiri pe aceeasi tema

- ”Punerea in aplicare a pachetului de masuri ”Sprijin pentru Romania”, pentru protejarea cetatenilor si economiei, este prioritara pentru Guvern. Am discutat cu ministrii responsabili, iar solutiile legislative sunt in lucru”, a anuntat, marti seara, premierul Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia, schema…

- Vin vești de la ministrul Familiei din Cabinetul condus de catre Nicolae Ciuca. Dupa ce liderii Coaliției de guvernare au prezentat luni seara pachetul de masuri economico-sociale „Sprijin pentru Romania” (VEZI AICI), ministrul Familiei din Executivul Ciuca, social-democrata Gabriela Firea, a venit…

- OFICIAL| LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut Coaliția de guvernare s-a reunit, luni dupa-amiaza,…

- Directorul General al ANPC, Paul Anghel, anunța controale la benzinarii Foto: Adriana Tudose / RRA Directorul General al ANPC, Paul Anghel, a declarat pentru Agerpres, ca vor începe controale la benzinarii. Amintim ca în mai multe orașe mari și în București,…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca fiecare familie din Ucraina care fuge din calea razboiului spre Romania va gasi "alinare si sprijin", subliniind implicarea, in aceste zile, a reprezentantilor social-democrati in diverse actiuni de tip umanitar, dar si faptul…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca din discuțiile pe care le-a avut cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o saptamana s-ar putea discuta despre eventuale masuri de relaxare, in funcție de evoluția epidemiologica. Intrebat la Antena 3, cand se va renunța la restricții, premierul a…

- ENGIE Romania aduce urmatoarele precizari referitoare la aplicarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor de gaze naturale: Majorarea prețurilor de vanzare a gazelor naturale este cauzata de creșterea fara precedent a prețurilor de achiziție ca urmare a dezechilibrului intre cerere și oferta,…

- ENGIE Romania aduce urmtoarele precizri referitoare la aplicarea msurilor de plafonare i compensare a facturilor de gaze naturaleMajorarea preurilor de vânzare a gazelor naturale este cauzat de creterea fr precedent a preurilor de achiziie ca urmare a dezechilibrului între cerere i ofert c...