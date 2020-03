Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca a dispus luarea tuturor masurilor la nivelul MApN pentru prevenirea, limitarea si combaterea infectarii personalului cu noul coronavirus. Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Nationale, asigura ca Armata poate sprijini autoritatile publice centrale…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri si joi, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene care a avut loc la Zagreb, context in care a reconfirmat sprijinul Romaniei pentru angajamentele UE in Balcani, in regiunea central-sudica…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, declara, cu referire la pensiile militare, ca Armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu au fost, subliniind ca pentru a sustine un militar in teatrele de operatii este nevoie de 9-12 oameni in activitatile de suport. "Despre pensii...…

- Ministrul Apararii, generalul in rezerva Nicolae Ciuca, sustine ca Armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu au fost. "Noi nu puteam sa mergem in misiuni daca nu erau cei din tara care sa ne sprijine in executarea misiunilor", declara Ciuca.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca militarii romani ce executau misiuni de instruire si consiliere in Irak nu au fost afectati de recentele atacuri cu rachete efectuate de Iran asupra bazelor folosite de Armata americana. ‘Militarii romani care executau misiuni de…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, l-au primit, marti, in baza militara de la Mihail Kogalniceanu, pe loctiitorul presedintelui Comitetului Intrunit al sefilor Statelor Majore ale Armatei SUA, generalul John E. Hyten,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit, vineri, la sediul ministerului, pe ambasadorul Ungariei in Romania, Botond Zakonyi, subiectele discutate vizand teme privind dezvoltarea cooperarii in domeniul apararii in format bilateral, in context regional, precum si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice…

- Bucuresti, 12 dec /Agerpres/ - Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, s-a intalnit joi cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, si cu cel al Italiei, Marco Giungi, cooperarea bilaterala in domeniu fiind principalul subiect abordat.Potrivit unui comunicat…