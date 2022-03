Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca in prezent sunt inchide 11 tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), urmand ca in sedinta de miercuri a Executivului sa fie inchise inca cinci, iar joi alte opt.

- Romania este „in calendar” cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura…

- Premierul Nicolae Ciuca a primit luni, 21 martie, la Palatul Victoria, vizita unei delegații a Congresului SUA, condusa de catre Steven Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate Naționala, din Camera Reprezentanților, a informat Guvernul Romaniei, iar discuțiile au vizat situația…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 18 martie, ca a respins proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații romani intre 18 și 60 de ani…

- Directorul General al ANPC, Paul Anghel, anunța controale la benzinarii Foto: Adriana Tudose / RRA Directorul General al ANPC, Paul Anghel, a declarat pentru Agerpres, ca vor începe controale la benzinarii. Amintim ca în mai multe orașe mari și în București,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern de duminica, faptul ca Executivul a decis sa ia unele masuri pentru a gestiona situatia refugiatilor din Ucraina si a sprijini Guvernul de la Kiev, in contextul in care situatia din tara vecina se deterioreaza.„Situatia din Ucraina se…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel public la continuarea respectarii masurilor de protecție anticoronavirus, dupa decizia de ieri a CCR care a stabilit ca obligația de a purta masca in aer liber a fost instituita neconstituțional. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…