- Presedintele Senatului, liberalul Nicolae Ciuca, anunta ca in Camera Deputatilor a fost adoptat o lege care vine in sprijinul autoritatilor publice locale. Acestea vor putea accesa credite cu dobanzi mici de la Trezorerie si nu vor mai avea plafonarea de 10% la achizitia de bunuri si servicii.

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege initiat de USR prin care se extinde perioada de combatere a ambroziei, iar autoritatile locale vor putea interveni mai eficient impotriva celor care nu elimina aceasta buruiana. Propunerea legislativa ii obliga pe proprietarii…

- Liderul AUR, George Simion, a acuzat miercuri ca in Parlament se discuta o serie de legi „nocive”, „antinationale si anticrestine”. „Vrem sa anuntam ca in viitoarea majoritate parlamentara AUR va abroga PL-x 145. Toti am votat impotriva acestei legi antinationale si anticrestine. Ce incearca sa faca…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, anunta ca a decis, impreuna cu partenerii de coalitie, reducerea cu 10% a cheltuielilor ministerelor si inghetarea angajarilor la stat, tinandu-se cont ca invatamantul si sanatatea au, in continuare, nevoie de personal. „Am incheiat, impreuna cu partenerii…

