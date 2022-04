Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anuntat, la finalul intalnirii sale cu omologul bulgar, Kiril Petkov, ca a fost semnat un memorandum pentru construirea unui al doilea pod, peste Dunare, intre Giurgiu si Ruse si s-a discutat despre viitoarea sedinta comuna a Guvernelor din Romania si Bulgaria.…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis l a primit, vineri, 29 aprilie, la Palatul Cotroceni, pe premierul Bulgariei, Kiril Petkov, care efectueaza o vizita de lucru in Romania. Premierul bulgar s a intalnit, la Palatul Victoria, cu omologul roman, Nicolae Ciuca.Cei doi oficiali au avut convorbiri tete…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe premierul Bulgariei, Kiril Petkov, aflat in vizita oficiala in Romania. Cei doi oficiali au discutat despre evoluția razboiului din Ucraina, precum și despre obiectivele comune de imbunatațire a conexiunilor rutiere și…

- Vizita pe care o efectueaza vineri la București premierul Bulgariei, Kiril Petkov, are pe agenda și discutarea detaliilor colaborarii intre Romania și Bulgaria pentru asigurarea condițiilor de navigație pe Dunare dupa zeci de ani in care s-a ajuns sistematic la blocarea circulației navelor din cauza…

- Primul ministru al Bulgariei, Kiril Petkov, și aliații sai la coaliția de guvernare, cu excepția socialiștilor prorusi, au plecat miercuri in vizita la Kiev, pe fondul unei dispute politice privind ajutorul militar furnizat Ucrainei. Bulgaria, membra a UE și a NATO, dar tradițional mai apropiata de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca a discutat luni, la Sofia, cu omologul bulgar, Kiril Petkov, despre realizarea infrastructurii rutiere și feroviare dintre Romania și Bulgaria, inclusiv despre propunerea parții bulgare de realizare a cel puțin cinci poduri peste Dunare.

- ”Nu suntem in riscul de a ramane fara gaz. Romania importa aproximativ 20% din necesarul de gaz, am avut intalniri si discutii cu premierii tarilor din regiune, cel al Greciei, al Bulgariei, la telefon. (..) Suntem in legatura si avem ca prim obiectiv deschiderea interconectorului dintre Grecia si Bulgaria,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, vineri, o convorbire telefonica cu omologul sau bulgar, Kiril Petkov. Cei doi au discutat despre agenda politica a momentului si au convenit organizarea unei sedinte comune de Guvern la Sofia, in septembrie-octombrie. Anterior acesteia, s-a stabilit o vizita a…