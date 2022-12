Premierul Nicolae Ciuca a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca un aspect foarte important il reprezinta pregatirea tuturor deciziilor pe care Guvernul trebuia sa le ia astfel incat sa indeplinim toate jaloanele, in vederea inaintarii catre Comisia Europeana a cererii de plata numarul 2. ”Am avut discutii cu toate ministerele implicate, am avut la inceputul saptamanii discutii in cadrul comitetului interiministerial pentru PNRR, am discutat fiecare punct in parte si am reusit in felul acesta sa asiguram indeplinirea tuturor jaloanelor care fac obiectul analizei la nivelul Comisiei, pentru…