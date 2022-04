Nicolae Ciucă, ales președintele PNL. Câte voturi a obținut noul lider Nicolae Ciuca este noul președinte al Partidului Național Liberal, fiind ales cu 1.060 voturi din 1.120 sufragii exprimate. „Vreau sa mulțumesc tuturor pentru votul de incredere, pentru efortul facut. Diaporei vreau sa-i mulțumesc foarte mult și m-aș bucura sa fie la fel de uniți și dianmici cum au fost astazi și sa arate lumii ca PNL, ca Romania are spirit, voința, capacitate și resursa umana sa nu ne fie teama și sa ne angajam la orice efort. Vreau sa le mulțumesc tinerilor, au fost foarte muți azi, tot ceea ce facem noi azi le este destinat. Direcția noastra, moțiunea de care am vorbit azi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

