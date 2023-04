Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul adopta, miercuri memorandumul privind combaterea evaziunii fiscale in domeniul agroalimentar.„Astazi avem pe agenda sedintei de Guvern un memorandum care a rezultat in urma intalnirilor avute cu mediul asociativ din domeniul agroalimentar si au solicitat…

- Aprobarea proiectului de Hotarare de Guvern privind limitarea tarifelor RCA, aflata pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanata. „Proiectul de Hotarare de Guvern privind limitarea tarifelor RCA, aflat pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanat pentru a fi analizate cele mai bune optiuni”, anunta Executivul,…

- Proiectele Legilor educatiei nu figureaza pe agenda de vineri a sedintei de guvern, intrucat ministrul de resort, Ligia Deca, are inca o situatie a starii de sanatate care necesita urmarea recomandarilor medicale de izolare, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan

- Proiectul de plafonare a pretului politelor RCA, pregatit la propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara, acesta nu figureaza pe ordinea de zi deoarece a fost retras de ASF, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE,au fost indisponibilizate bunuri in valoare de 314.300.000 de lei,in anul 2022, criminalitatea economico-financiara a continuat The post COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE,au fost indisponibilizate bunuri in valoare de 314.300.000 de lei first appeared on Partener TV .

- Nicolae Ciuca a declarat despre decesul muncitorilor de la cariera de la Jilt, ca a cerut in sedinta de guvern trecuta ca Ministerul Energiei si Ministerul Muncii sa intreprinda demersurile de control si verificare a cauzelor producerii accidentului si a condutiilor de munca.„Totodata am cerut tuturor…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza judetului Bacau, pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. La data de 12 ianuarie a.c., in intervalul orar 10-13.00, polițiștii din cadrul I.P.J. Bacau – Serviciul de Investigare a Criminalitatii…