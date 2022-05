Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a manifestat sprijinul pentru politica usilor deschise in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciuca, care a evidentiat ca optiunea de aderare a Finlandei si Suediei reprezinta „un act de vointa” al acestor tari, iar NATO si-a demonstrat „caracterul defensiv,…

- Premierii Portugaliei și Romaniei, Antonio Costa și Nicolae Ciuca, au declarat, joi, ca cele doua țari susțin aderarea Finlandei și Suediei la Alianța Nord Atlantica. „NATO va fi intarita prin aceasta aderare”, afirma prim-ministrul portughez.

- Duminica, 3 aprilie, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a avut loc o ceremonie in cadrul careia au fost ridicate pe catarg drapelul Romaniei alaturi de drapelul Aliantei Nord-Atlantice. Ceremonia a marcat Ziua NATO in Romania, in acest an aniversand-se 18 ani de cand Romania face…

- Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj, cu prilejul sarbatoririi Zilei NATO.Redam, in continuare, mesajul integral:“In urma cu 18 ani, la 29 martie 2004, Romania a aderat in mod oficial la NATO, depunand instrumentele de ratificare…

- NATO va trimite o forta permanenta, gata de lupta, in Romania, a anuntat presedintele Iohannis, care participa la reuniunea extraordinara a Aliantei. "Avem o veste foarte buna, (...) deja NATO a aprobat grupul de lupta care va fi pozitionat in Romania. Este acel grup de lupta pe care l-am solicitat",…

- Avertismentul dat miercuri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov vine dupa ce Polonia a declarat saptamana trecuta ca o misiune internationala de pace ar trebui trimisa in Ucraina si sa i se dea mijloacele necesare pentru a se apara, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Daca NATO va trimite…

- Stocul de iod este insuficient și s-a luat legatura cu producatorii de medicamente din țara pentru a se asigura stoc. In același timp, premierul Nicolae Ciuca a spus ca nu crede ca se va ajunge la un atac nuclear. „In momentul de fața, din toate datele și informațiile pe care le avem, nu putem spune…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care efectueaza o vizita oficiala in tara noastra. „Grecia susține dinamic cererea Romaniei de a intra in Spațiul Schengen, trebuie sa se intample acest lucru și avantajele pentru Romania…