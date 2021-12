Premierul Nicolae Ciuca a dispus Corpului de Control sa verifice achizițiile facute de instituțiile de stat care s-au ocupat de testele de saliva pentru elevi. “Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de documentare privind achizițiile de teste de saliva la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și Inspectoratul […] The post Nicolae Ciuca a trimis Corpul de Control pentru testele de saliva ale elevilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .