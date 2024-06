Stiri pe aceeasi tema

- Elena Lasconi, noul președinte al USR, care a afirmat ca iși va asuma candidatura la alegerile prezidențiale din acest an, și-a inceput cariera in politica in 2019, dupa 25 de ani de televiziune. Acum, Lasconi este la al doilea mandat de primar in Campulung Muscel.

- Liderul ales al USR Elena Lasconi a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca este exclus ca Uniunea sa susțina un alt candidat la prezidențiale, dar s-a aratat deschisa dialogului. Ea a fost intrebata daca USR il va susține pe liderul PNL Nicolae Ciuca la prezidențiale.

- Uniunea Salvati Romania a anuntat miercuri validarea a sase din cele zece candidaturi anuntate initial pentru functia de presedinte, ramasa vacanta in urma demisiei lui Catalin Drula. Noul lider va fi ales de fiecare membru al partidului, prin vot direct, pe o platforma online, asa cum prevede statutul.Unul…

- 10 membri USR si-au depus candidatura pentru presedintia partidului pana duminica noaptea, la ora 24.00, in termenul stabilit. Alegerile au loc pe 24-25 iunie (turul 1), cu posibilitatea unui tur 2 pe 27-28 iunie. Pe lista se regasește primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, dar lipsește edilul…

- Pentru mulți romani, frumosul oraș care a fost prima capitala a Romaniei, intra in atenția acestora dupa ce Elena Lasconi devenea primar. Dar, deși nu mulți turiști cunosc acest detaliu, acest oraș ar merita vizitat, pentru a vedea cum arata acum. S-a scris mult despre Campulung Muscel, una din fostele…

- Klaus Iohannis este mulțumit de rezultatele PNL la alegerile europarlamentare. Președintele i-a felicitat pe liberali pentru rezultatele pe care le-au obținut la alegerile europarlamentare 2024.Potrivit surselor Antena 3 CNN, Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu Nicolae Ciuca in care…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat joi seara, la Antena3 CNN, in legatura cu controversele legate de cartea „Un ostaș in slujba țarii”, ca a venit in urma discuțiilor pe care le-a avut cu oamenii. El a fost intrebat daca urmeaza exemplul lui Klaus Iohannis care a scris o carte inainte de alegerile…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei și candidatul PNL la Primaria Capitalei, a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre momentul in care se afla in Coreea de Sud și a fost sunat la 6:50 dimineața de Nicolae Ciuca pentru a fi anunțat ca va fi candidatul…