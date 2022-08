Stiri pe aceeasi tema

Ciuca spune ca razboiul deschide o falie intre statele libere și cele autocrate. Premierul a declarat, pentru Bloomberg, ca se așteapta ca Romania sa adere la Schengen in acest an.

In Romania, dupa primele cinci luni din an, erau 16.855 de prosumatori, potrivit calculelor facute de ZF pe baza datelor de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aplicat sanctiuni contraventionale in cuantum total de aproape 11,2 milioane de lei unui numar de 24 de participanti la piata angro de energie, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES.

Soluțiile Guvernului pentru susținerea economiei și protejarea cetațenilor de efectele crizelor pe care le traversam au primit doua noi validari, transmite premierul Nicolae Ciuca, dupa anunțul BNR privind investițiile directe straine și prognoza Comisiei Europene.

Premierul țarii, Natalia Gavrilița a plecat astazi in SUA pentru a participa la o reuniune a liderilor guvernamentali și oameni de faceri și știința.

Evaluarea miniștrilor, anunțata de premierul Ciuca zilele trecuta, este in plina desfașurare. Potrivit unor surse politice, premierul a transmis in ședința conducerii PNL de luni, 27 iunie, ca evaluarea se va incheia in urmatoarele zile.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezerva al Guvernului, potrivit news.ro.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 376,1 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES.