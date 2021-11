Stiri pe aceeasi tema

- 39 de cetațeni romani sunt blocați temporar in Africa de Sud, dupa ce toate cursele aeriene catre Uniunea Europeana au fost suspendate, in urma apariției tulpinii Omicron a coronavirusului, a anunțat duminica Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca o persoana a reușit sa paraseasca țara…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat de urgența, duminica, o ședința de Guvern, pentru a prelungi starea de alerta in Romania, dar și pentru a discuta despre masurile care se impun dupa apariția noii tulpini de Covid-19, Omicron. Pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de hotarare pentru modificarea și…

- Campionii la rugby ai Romaniei sunt blocați in Africa de Sud, din cauza pandemiei de Covid. Din Africa de Sud trebuie repatriați 39 de romani, a anunțat, duminica, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Dintre cei 39 de romani, 31 sunt componenții delegației clubului CSM Stiinta Baia Mare. Ei…

- Ministrii Cabinetului Nicolae Ciuca s-au intrunit duminica in sedinta de guvern, pentru a lua in discutie masuri care se impun in contextul aparitiei noii variante Omicron a virusului SARS-CoV-2. Premierul a anuntat ca o aeronava Tarom se va deplasa la Pretoria pentru a aduce romanii blocati acolo.

- Guvernanții reuniți in ședința decid cand vor trimite o aeronava pentru cei 36 de cetațeni romani blocați in Africa de Sud.In ședința de guvern se vor discuta și noi masuri privind prevenția raspandirii noii tulpini Omicron a coronavirusului. Care sunt SIMPTOMELE variantei de coronavirus OMICRON. Detaliul…

- Ședința de guvern a fost convocata dupa ce tulpina africana Omicron produce ingrijorari tot mai mari Europa. Olanda, Cehia și Germania au anunțat ca investigheaza posibile cazuri de infecție cu noua tulpina. Executivul este pregatit sa trimita un avion in Africa de Sud pentru a-i repatria pe cei 36…

- Romania nu are zboruri directe cu Africa, insa autoritațile din Romania iau in calcul posibilitatea de a plasa in carantina persoanele care vin din țari unde au fost confirmate cazuri cu noua tulpina, chiar daca acestea sunt vaccinate. Autoritațile așteapta inca date pentru a vedea daca aceasta forma…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron''. La cererea Comisiei Europene, țarile din UE au suspendat zborurile spre și dinspre mai multe…