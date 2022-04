Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat, intr-o conferința de presa, absența președintelui Senatului, Florin Cițu, din delegația care a mers ieri in vizita in Ucraina. Ciuca a spus ca a fost vorba despre doua vizite planificate separat. „Este vorba de numarul membrilor care puteau sa faca parte din delegație,…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat de ce Florin Citu, presedintele Senatului, nu a facut parte din delegatia oficialilor romani care au mers in Ucraina, precizand ca „au fost doua vizite planificate separat”.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, dupa vizita la Kiev de marți, pe care a efectuat-o impreuna cu Marcel Ciolacu, ca absența lui Florin Cițu din delegație s-a datorat faptului ca „au fost doua vizite planificate separat”, dar și ca numarul delegaților era limitat. „Au fost doua vizite planificate separat,…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat, intr-o conferința de presa, absența președintelui Senatului, Florin Cițu, din delegația care a mers ieri in vizita din Ucraina. Ciuca a spus ca a fost vorba despre doua vizite planificate separat.

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a explicat, in cadrul unei conferințe de presa, de ce nu a participat și Florin Cițu la vizita in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Rusia „trebuie oprita și privata de toate resursele” Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs în Parlamentul României, 4 aprilie 2022. Foto: captura cdep.ro Realizator: Amalia Bojescu - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut, cu puțin timp în…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca analizeaza daca isi va depune candidatura la presedintia PNL, precizand ca nu a luat deocamdata o decizie in acest sens, informeaza AGERPRES . „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie. Doar ce s-au finalizat…

- In contextul situației din Ucraina, criza care ține cu sufletul la gura o lume intreaga, fostul premier Florin Cițu, actualmente președinte al Senatului și al Partidului Național Liberal, a transmis, sambata dimineața, un mesaj cu referire la Rusia. „Sunt necesare imediat restricții mai dure asupra…