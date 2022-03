Stiri pe aceeasi tema

- Premierul roman a subliniat nevoia de a beneficia de solidaritatea europeana atat in privința gestionarii fluxului de refugiați din Ucraina, cat și pentru a proteja economia romaneasca și cetațenii de efectele crizelor multiple pe care le traversam. Cei peste 620.000 de refugiați care au intrat in Romania…

- Discuțiile au vizat evoluțiile curente de securitate din Ucraina, eforturile de gestionare și sprijin a fluxurilor de refugiați, masurile de asistența umanitara pentru Ucraina și Republica Moldova, sancțiunile aplicate Rusiei și Belarusului și propuneri de inasprire a acestora. De asemenea, s-a discutat…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 7 martie, la sediul Partidului Social Democrat, ca Legea offshore este o prioritate și ca pana in vara va fi adoptata in Parlament.„Legea offshore este o prioritate pentru mine și așa am și anunțat in acest inceput de sesiune…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita la Bucuresti a presedintei Comisiei confirma solidaritatea si dorinta CE de a sustine eforturile Romaniei."Premierul a prezentat perspectiva asupra situatiei din Ucraina si impactul umanitar al acesteia, condamnand agresiunea militara neprovocata, nejustificata…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP, crede cu tarie ca este un moment prielnic pentru a accelera procesul de integrare europeana a Republicii Moldova, acest al doilea stat romanesc. De altfel, oficialul i-a transmis o scrisoare publica in acest sens lui Josep Borrell, șeful diplomației europene,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, astazi, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița.Cu acest prilej, au fost discutate teme legate de evoluția fluxului de cetațeni ucraineni la granița dintre Romania și Republica Moldova, masurile de fluidizare a traficului la frontiera…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

