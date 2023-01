Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a multumit FMI pentru sprijinul oferit constant, pe parcursul evolutiei tarii noastre in trecerea de la economia planificata din perioada comunista la modelul occidental, bazat pe piata libera, respectand valorile democratice, mai indica sursa citata. In cadrul dialogului, a fost mentionata importanta aderarii tarii noastre la OCDE, ca obiectiv national, dupa intrarea in NATO si UE, cu accent pe beneficiile pentru mediul de afaceri si de investitii. Stabilitatea politica generata de actuala coalitie de guvernare si predictibilitatea politicilor fiscale reprezinta…