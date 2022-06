Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la ceremonia organizata pentru a marca Jubileul de Platina al Reginei Elisabeta a II-a, ca "situatia de securitate din regiunea Marii Negre, grav afectata de agresiunea militara ilegala si neprovocata, a Rusiei impotriva Ucrainei, demonstreaza importanta cooperarii…

- Situația de securitate din regiunea Marii Negre, grav afectata de agresiunea militara ilegala și neprovocata a Rusiei impotriva Ucrainei, demonstreaza importanța cooperarii in apararea valorilor noastre comune, ca societați libere și democratice, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Situația de…

- Vizita la Batalionul 1 Instructie de la Caracal Președintele Klaus Iohannis. Foto. presiudency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a vizitat în aceasta dupa-amiaza, alaturi premierii român si portughez, Batalionul 1 Instructie de la Caracal. Acolo se antreneaza aproximativ…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri cu președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, cu prilejul vizitei acestuia la București. Discuțiile s-au axat pe razboiul din Ucraina și impactul regional al acestuia. Cei doi demnitari au apreciat importanța unitații europene și euroatlantice…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a discutat telefonic luni, 18 aprilie, cu secretarul american de stat Anthony Blinken despre consecintele invaziei Rusiei in Ucraina si despre modalitatile de a oferi sprijin Ucrainei, iar oficialul american a transmis ca SUA vor proteja Romania și toți aliații NATO,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, ieri, o intrevedere cu un grup de congresmeni americani, condus de Mike Quigley, membru al Camerei Reprezentantilor, care, anterior Romaniei, a vizitat Polonia si Slovacia, in cadrul discutiilor fiind abordate situatia de securitate si sprijinul de care Romania are…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, intr-o conferința de presa la finalul summitului Consiliului European, ca sancțiunile impuse de statele vestice impotriva Rusiei, pentru agresiunea impotriva Ucrainei, ar putea produce efecte pe prețul alimentelor, dar Romania nu se afla la risc de o posibila…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noua situatie de securitate necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, inclusiv prin crearea rapida a Grupului de Lupta amplasat in Romania. “Am evaluat impreuna situatia de securitate…