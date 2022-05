Stiri pe aceeasi tema

- Obuze rusești au lovit sambata rafinaria de petrol Lisiceansk din estul țarii, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Lugansk, Serhiy Haidai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a spus joi reprezentanților confederației patronale Concordia, care reunește echivalentul a 26% din PIB-ul Romaniei, ca Guvernul nu va crește taxele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doi soti din localitatea buzoiana Beceni au cazut cu masina intr-un canal adanc de cativa metri, marti seara, dupa ce barbatul de 79 de ani, aflat la volan, a scapat autoturismul de sub control. Cei doi au ajuns la spital, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat a fost ranit, luni, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod si a ramas suspendat pe un gard in localitatea Raucesti, potrivit Agerpres.Potrivit ISU Neamt, victima a fost scoasa din autoturism de martorii evenimentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Izgonita de pe piata smartphone-urilor de Statele Unite, Huawei s-a reprofilat, printre altele, pe automobile electrice, dezvoltate impreuna cu producatorii auto. Sambata, la Shanghai, va fi dezvaluita prima masina care foloseste sistemul de operare Harmony OS, al celor de la Huawei, masina numita…

- Trei tinere refugiate din Ucraina, care au ramas cu masina in pana pe autostrada A1 Deva-Lugoj, au fost ajutate de mai multi oameni din Deva sa-si continue drumul spre Ungaria, locul unde si-au propus sa ajunga fugind din calea razboiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Conducerea Clubului Sportiv Concordia Chiajna si antrenorii Claudiu Niculescu si Cornel Dobre au incetat, pe cale amiabila, colaborarea pentru sezonul 2021-2022, a anuntat, marti, echipa din liga secunda de fotbal, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, ca joi are loc o ultima ședința a comitetului interministerial pentru masurile de protecție a populației impotriva scumpirilor. Aceste masuri sunt in mare parte finalizate și vor fi anunțate dupa ședința de joi, a mai…