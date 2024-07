Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a susținut, marți, un discurs la reuniunea Adunarii Parlamentare a NATO, care se desfasoara la Washington, D.C. Președintele PNL a precizat ca Romania a continuat, in 2024, sa-si demonstreze dedicarea fata de obiectivele Aliantei, inclusiv pe flancul estic, atat…

- Președintele Senatului Nicolae Ciuca a cerut conducerii NATO sa mențina o prezența puternica la Marea Neagra și sa consolideze dialogul cu Republica Moldova și Georgia, intr-un discurs la Summitul Parlamentar al Alianței, la Washington.

- Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, prezent in SUA, participa astazi la reuniunea președinților de Parlamente din statele membre ale Adunarii Parlamentare a NATO.Nicolae Ciuca va susține un discurs in Camera Reprezentanților, la Washington, in fața omologilor sai.

- Pe langa analiza situatiei generale de securitate, Geoana afirma ca se va discuta despre cresterea productiei in insdustria de aparare.”Vom discuta despre ceea ce inseamna sa crestem productia de aparare si sa folosim cu cap banii pe care contribuabilii nostri ii vor investi mai mult in aparare. Vremurile…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, impreuna cu o delegație parlamentara, se afla intr-o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, la Washington DC, pe parcursul zilelor de 8 și 9 iulie, pentru a participa la Summitul parlamentar NATO. Nicolae Ciuca merge la summit in America Acest eveniment…

- „Ma bucur ca ne intalnim astazi aici și trebuie sa spun ca ma bucur foarte mult ca Flancul estic este acum mai puternic, este mai lung. Iar Suedia și Finlanda sunt bine reprezentate aici, la fel și NATO, la cel mai inalt nivel. Ce poate merge greșit? Nimic.Sunt convins ca intalnirea noastra de astazi,…

- Generalul-locotenent Hodges a menționat ca Odesa este un punct crucial pentru accesul naval la Marea Neagra și ca, daca rușii ar ajunge sa controleze orașul, ar putea avea consecințe severe pentru Romania și Republica Moldova. Aceasta situație ar putea genera o serie de riscuri, inclusiv un potențial…

- Alina Gorghiu, vicepreședinte al PNL și ministru al Justiției, a declarat in prezența lui Nicolae Ciuca, in timp ce se aflau la un eveniment, la Baia Mare, ca in sala se afla viitorul președinte al Romaniei. „In aceasta sala, astazi, la Baia Mare, avem viitorul președinte liberal al Romaniei”, a spus,…