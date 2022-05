Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat luni, 23 mai, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba mai multe hotarari care sa permita transmiterea primei cereri de finantare de la Comisia Europeana, in cadrul Planului de Redresare si Rezilienta, pentru suma de 3 miliarde de euro. „Asiguram practic,…

- Premierul Nicolae Ciuca a punctat, azi, care ar fi soluțiile de ieșire din situația de criza pe care toata lumea, inclusiv Romania, o traverseaza. Ciuca a afirmat luni ca intr-o situatie de criza, precum cea pe care o traverseaza si Romania, singura solutie sunt investitiile, iar rolul Guvernului este…

- ”Reglementam prin ordonanța de urgența modul in care implementam acea masura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea și digitalizarea relației dintre stat și mediul de afaceri. Mediul de afaceri va beneficia in sensul in care reducem partea birocratica a activitații…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca va fi reglementat prin OUG radarul marfurilor, care va intra in functiune, iar in felul acesta, mediul de afaceri va beneficia in sensul in care se reduce partea birocratica a activitatilor. Premierul a anuntat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, 5 aprilie, ca Executivul sustine libertatea presei, iar premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a celor responsabili, dupa ce jurnalista Emilia Șercan a acuzat Poliția Romana ca a „scurs” in presa o captura de ecran…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a apreciat luni drept legitima majorarea, provizorie, a taxelor pentru companiile energetice pentru a finanta masurile de sprijinire a consumatorilor, loviti din plin de cresterea preturilor, care…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut s-a intalnit luni, la Palatul Victoria cu Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, informat Executivul. Seful Guvernului a aratat ca Romania sustine cele mai consistente sanctiuni la adresa Rusiei si a insistat asupra importantei si unitatii UE si NATO…